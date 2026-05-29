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Monza-Catanzaro, la finale playoff di stasera è anche in chiaro: si decide l'ultima promossa
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OGGI LA FINALE IN DIRETTA GRATIS
Tv8, attraverso l'ottavo canale del digitale terrestre, il sito e l'app ufficiali, trasmette la finalissima playoff in chiaro e gratis per tutti.
Monza-Catanzaro su gioca quest'oggi alle 20:00 sul campo del team brianzolo, che nella partita d'andata giocata alcuni giorni ha avuto la meglio per 2-0.
In ogni caso l'evento odierno è disponibile in diretta tv e streaming anche tramite LaB Channel, Dazn, Sky, Sky Go e NOW.
Per quanto riguarda Sky, Sky Go e NOW, i canali scelti sono il numero 201 e il 251, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport.
LE COMBINAZIONI PER LA SERIE A
In virtù del successo per 2-0 maturato nella partita d'andata, il Monza può permettersi di pareggiare, ma anche di perdere con uno o due goal di scarto.
Qualora le due squadre dovessero avere gli stessi goal segnati, infatti, il Monza sarebbe promosso in Serie A, visto che da regolamento viene premiata la squadra che ha chiuso il campionato con la migliore posizione.
Supplementari e rigori non sono previsti, con il Catanzaro dunque costretto a vincere con tre o più goal di scarto.
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MONZA-CATANZARO, LE FORMAZIONI
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani