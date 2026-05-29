Monza-Catanzaro, la finale playoff di stasera è anche in chiaro: si decide l'ultima promossa

Tv8, attraverso l'ottavo canale del digitale terrestre, il sito e l'app ufficiali, trasmette la finalissima playoff in chiaro e gratis per tutti.

Monza-Catanzaro su gioca quest'oggi alle 20:00 sul campo del team brianzolo, che nella partita d'andata giocata alcuni giorni ha avuto la meglio per 2-0.

In ogni caso l'evento odierno è disponibile in diretta tv e streaming anche tramite LaB Channel, Dazn, Sky, Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda Sky, Sky Go e NOW, i canali scelti sono il numero 201 e il 251, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport.