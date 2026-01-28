Goal.com
Dove vedere Monaco-Juventus oggi in tv: annunciati i canali, due anche in streaming

La Juventus in campo nel Principato, diretta dell'ottava e ultima partita del girone di Champions alle 21:00.

  • I CANALI PER LA PARTITA DELLA JUVENTUS

    Sky, Sky Sport e NOW trasmettono Monaco-Juventus di oggi in diretta tv e streaming.

    Il live in chiaro e gratis non è previsto, bensì solo in abbonamento: per seguire la sfida della Juventus basta accedere ai canali numero 201, ovvero Sky Sport Uno, e 252, Sky Sport.

  • LA GUIDA TV: TUTTA LA CHAMPIONS LIVE

    21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPOR T (canale 257) e NOW

    21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW 

    21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

    21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW

  • LA DIRETTA GOL SU SKY, SKY GO E NOW

    Per chi volesse seguire quasi tutta la Champions in contemporanea, considerando le 18 partite di scena alle 21:00, il canale della Diretta Gol su Sky, Sky Go e NOW è il numero 251, Sky Sport.

    L'unica partita non presente nella diretta che mostra tutti i goal e gli eventi più importanti dei campi è Napoli-Chelsea, considerando che la sfida del Maradona è esclusiva Prime Video.

0