AFP
Dove vedere Monaco-Juventus oggi in tv: annunciati i canali, due anche in streaming
I CANALI PER LA PARTITA DELLA JUVENTUS
Sky, Sky Sport e NOW trasmettono Monaco-Juventus di oggi in diretta tv e streaming.
Il live in chiaro e gratis non è previsto, bensì solo in abbonamento: per seguire la sfida della Juventus basta accedere ai canali numero 201, ovvero Sky Sport Uno, e 252, Sky Sport.
LA GUIDA TV: TUTTA LA CHAMPIONS LIVE
21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPOR T (canale 257) e NOW
21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW
LA DIRETTA GOL SU SKY, SKY GO E NOW
Per chi volesse seguire quasi tutta la Champions in contemporanea, considerando le 18 partite di scena alle 21:00, il canale della Diretta Gol su Sky, Sky Go e NOW è il numero 251, Sky Sport.
L'unica partita non presente nella diretta che mostra tutti i goal e gli eventi più importanti dei campi è Napoli-Chelsea, considerando che la sfida del Maradona è esclusiva Prime Video.
