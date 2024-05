Roma e Milan giocano in amichevole a Perth oggi: big match post campionato per le due squadre, di fronte già in Serie A ed Europa League.

Conclusa la stagione di Serie A, Milan e Roma si affrontano per l'ennesima volta in stagione dopo essersi confrontati anche in Europa League. Stavolta, però, la sfida tra le due big italiane è di scena a Perth, in Australia. Il match amichevole tra Milan e Roma, nel ricordo di Di Bartolomei e all'interno della festa a Perth per il Western Australia Day è previsto alle 13:00 di venerdì 31 maggio, quando alle 19:00 locali viste le sei ore di fuso orario. L'articolo prosegue qui sotto