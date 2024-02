Il Milan affronta il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League: tutte le info su come vedere il match dal vivo, in diretta tv e streaming.

Retrocesso dalla Champions League dopo essere arrivato alle spalle i PSG e Borussia Dortmund, il Milan di Pioli riparte dall'Europa League.

Nei playoff del torneo, i sedicesimi di finale, il team rossonero affronta il Rennes, primo nel proprio gruppo di Europa League e deciso a proseguire nel 'proprio torneo'.

In virtù della retrocessione dalla Champions, il Milan ospita il Rennes a San Siro per la partita d'andata dei playoff, mentre il ritorno per provare ad accedere agli ottavi di Europa Lague andrà in scena in Francia a fine febbraio 2024.

Il Milan è reduce dalla vittoria di misura contro il Napoli firmata Theo Hernandez, mentre il Rennes è in uno stato di forma smagliante dopo aver vinto tutte le ultime cinque partite di Ligue 1 ed essere appena approdata ai quarti i Coppa di Francia.

In questa pagina tutte le info su come vedere Milan-Rennes in diretta tv e streaming, sul satellite e in chiaro.