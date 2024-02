Dove vedere Rennes-Milan in diretta tv e streaming: canale Sky e trasmissione su DAZN

Il Milan affronta il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League: tutte le info su come vedere il match dal vivo, in diretta tv e streaming.

Vittorioso a San Siro per 3-0, il Milan si avvicina agli ottavi di Europa League. Lontano dall'Inter in Serie A, il team di Pioli punta tutto sul torneo continentale per salvare la propria stagione e dimenticare la retrocessione dalla Champions League.

Per raggiungere gli ottavi il Milan punterà tutto sui titolari, soprattutto dopo il turnover andato in scena in campionato nel match perso contro il Monza.

Se i rossoneri passano il turno, o dall'altra parte il Rennes, affronteranno nel turno successivo di Europa League una delle squadre che hanno chiuso i gironi dello stesso torneo al primo posto.

In questa pagina tutte le info su come vedere Rennes-Milan in diretta tv e streaming, sul satellite e in chiaro.