Dove vedere Milan-Lazio oggi: la gara di stasera sarà visibile anche gratis? Tra DAZN e Sky, il quadro tv e e streaming

AC Milan vs Lazio

A San Siro va in scena un delicatissimo scontro diretto per rimanere aggrappati alla zona Champions: dove vedere il posticipo.

Una sta vivendo un periodo delicatissimo tra l'eliminazione in Champions League e le sconfitte in campionato, l'altra ha perso qualche colpo venendo staccata dalla Juventus al quarto posto. Ecco perché il posticipo tra Milan e Lazio è delicatissimo per entrambe.

La squadra di Sergio Conceiçao è reduce dalla sconfitta di Bologna ed è distante 8 punti dal quarto posto, l'ultimo che porterà in Champions League a meno di un nuovo allargamento a cinque formazioni. Quella di Marco Baroni ha pareggiato a Venezia ed è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, patendo oltremodo l'assenza del centravanti Castellanos.

Dove si potrà vedere lo scontro diretto di questa sera, posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A in programma al Meazza alle ore 20.45? La gara sarà visibile anche gratis? Il quadro sulla diretta tv e streaming.