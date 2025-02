DAZN ha scelto: Atalanta-Inter e Roma-Juventus, ultime due gare trasmesse gratis in questa Serie A

Atalanta-Inter e Roma-Juventus ultime due gara di questa Serie A trasmesse gratuitamente da DAZN: l’iniziativa premierà fino a 2 milioni di utenti.

Altre due partite del nostro campionato saranno trasmesse gratis da DAZN e si tratterà di due big match tutti da vivere.

L’iniziativa, come sappiamo, rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 gare su 380) gratuitamente per ogni stagione.

Nonostante la decisione sulla scelta degli incontri non sia ancora stata comunicata ufficialmente, secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, la scelta di DAZN sarebbe ormai ricaduta su Atalanta-Inter e Roma-Juventus.