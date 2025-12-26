Dove vedere Marocco-Mali della Coppa d'Africa questa sera in tv: canale in chiaro e gratis

La partita odierna in Marocco è di fatto l'ottavo incontro tra le due squadre. Il Mali ha vinto solamente una volta nei vari precedenti, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio in quattro occasioni distinte.

A completare il quadro dei precedenti anche due pareggi, con l'ultimo match ufficiale tra Marocco e Mali andato in scena nel 2020 con il Campionato delle Nazioni Africane 2020 (non la Coppa d'Africa), i cui i Leoni dell'Atlante ebbero la meglio proprio nella finalissima.