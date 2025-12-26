Pubblicità
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP
GOAL

Dove vedere Marocco-Mali della Coppa d'Africa questa sera in tv: canale in chiaro e gratis

La partita tra Marocco e Mali di questa sera si può guardare senza alcun abbonamento, dunque live in chiaro e gratis per tutti gli appassionati della Coppa d'Africa 2025.

  • MAROCCO-MALI DOVE VEDERLA IN TV OGGI

    Sportitalia trasmette tutta la Coppa d'Africa in diretta, gratis e in chiaro.

    Per seguire la partita tra Marocco e Mali basta dunque scegliere il canale numero 60 del digitale terrestre, o il 560 per chi utilizza il decoder Sky.

    Tramite l'app e il sito ufficiale di Sportitalia è inoltre possibile guardare il match odierno in live streaming.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A

    Il Marocco, padrone di casa in questa Coppa d'Africa, guida la classifica del gruppo A dopo i primi 90 minuti del girone.

    Nel primo match Brahim e compagni hanno battuto le Comore per 2-0 prendendosi la vetta solitaria, considerando il pareggio per 1-1 tra Zambia e Mali.

    Nell'altra partita odierna le Comore affrontano lo Zambia.

  • LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV

    16.00 Egitto-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    16.00 Cercle Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN

    17.15 Modena-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    18.30 Zambia-Comore (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    18.30 Al Hilal-Al Khaleej (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    20.45 Anderlecht-Charleroi (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Manchester United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Marocco-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

  • I PRECEDENTI MAROCCO-MALI

    La partita odierna in Marocco è di fatto l'ottavo incontro tra le due squadre. Il Mali ha vinto solamente una volta nei vari precedenti, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio in quattro occasioni distinte.

    A completare il quadro dei precedenti anche due pareggi, con l'ultimo match ufficiale tra Marocco e Mali andato in scena nel 2020 con il Campionato delle Nazioni Africane 2020 (non la Coppa d'Africa), i cui i Leoni dell'Atlante ebbero la meglio proprio nella finalissima.

  • MAROCCO-MALI PROBABILI FORMAZIONI

    MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Brahim Diaz, Rahimi, El Aynaoui. Ct. Regragui.

    MALI (4-2-3-1): Samassa; Dante, Fofana, Niakate, W. Coulibaly; Dieng, Sangare; L. Doumbia, N. Coulibaly, Toure; Dorgeles. Ct. Saintfiet.

