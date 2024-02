Ottavi di Champions 2023/2024, il Lipsia ospita il Real Madrid nella partita d'andata: tutte le info su come vedere il match dal vivo.

Riparte la Champions League e in particolare gli ottavi di finale d'andata. Il Real Madrid di Ancelotti, massima vincitrice nella storia del torneo e ancora una volta tra le favorite, affronta nel primo turno il Lipsia in terra tedesca.

In particolare il Lipsia gioca in casa la gara d'andata dopo essere arrivata seconda alle spalle del Manchester City, mentre il Real Madrid ha conquistato il girone ai danni del Napoli, alla fine comunque qualificato agli ottavi della Champions 2024.

In questa pagina tutte le info su come vedere Lipsia-Real Madrid in diretta tv e streaming, sul satellite e in chiaro.