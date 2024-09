Dove vedere Lipsia-Juventus mercoledì ìn tv gratis: seconda partita di Champions anche in diretta streaming

Prima trasferta di Champions League per la Juventus di Thiago Motta dopo il successo contro il PSV: dove guardarla in tv.

Unica squadra a non aver ancora subito goal in Europa e reduce dalla vittoria contro il Genoa in campionato, la Juventus si rituffa in territorio continentale per il secondo match della Champions League annata 2024/2025.

Vittioriosa in casa contro il PSV, ora la squadra di Thiago Motta sfida il Lipsia in Germania per provare a rimanere tra le migliori squadre del girone e lottare così per un posto negli ottavi del torneo.

Pimo match esterno per Vlahovic e compagni nella serata di mercoledì 2 ottobre, il secondo in generale. Come noto la Juventus affronterà un totale di otto partite nella fase campionato, di cui quattro allo Stadium e quattro in trasferta.