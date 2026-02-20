Getty Images
Dove vedere le Olimpiadi oggi gratis in tv: Arianna Fontana nello short track a caccia della 15sima medaglia
Pubblicità
SHORT TRACK, QUARTI E SEMIFINALI
I quarti dei 1500 m donne nello short track, con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel in gara, va in scena alle 20.15: per le qualificazioni alla finalissima non sono previste dirette gratis e in chiaro, a differenza della finale.
Per vedere le qualificazioni odierne (quarti e semifinali) bisogna essere in possesso di un abbonamento a Eurosport, presente su Prime Video, Dazn, HBO Max, Timvision e Discovery+.
La finale è invece trasmessa in tv gratis, per tutti.
LA FINALE DELLO SHORT TRACK SULLA RAI
Rai 2, dunque sul secondo canale del digitale terrestre o attraverso il 102 di Sky, trasmette la finale dello short track, 1500 metri, donne.
L'evento è disponibile in chiaro anche attraverso Raiplay, dunque via app e sito ufficiale: basta selezionare le dirette e dunque Rai 2 per vedere la gara odierna delle Olimpiadi che potrebbe regalare ad Arianna Fontana la 15esima storia della sua straordinaria carriera ai Giochi.
Oltre alla Rai, le Olimpiadi sono comunque trasmesse via Eurosport su Prime Video, HBO, Dazn, Timivison e Discovery+.
- PubblicitàPubblicità
IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI 2026
- Norvegia, 36 medaglie (16 oro, 8 argento, 10 bronzo)
- Stati Uniti, 27 medaglie (9 oro, 12 argento, 6 bronzo)
- Italia, 26 medaglie (9 oro, 5 argento, 12 bronzo)
- Giappone, 24 medaglie (5 oro, 7 argento, 12 bronzo)
- Germania, 22 medaglie (6 oro, 8 argento, 8 bronzo)
- Francia, 20 medaglie (6 oro, 8 argento, 6 bronzo)
- Austria, 18 medaglie (5 oro, 8 argento, 5 bronzo)
- Paesi Bassi, 16 medaglie (6 oro, 7 argento, 3 bronzo)
- Svezia, 16 medaglie (6 oro, 6 argento, 4 bronzo)
- Canada, 15 medaglie (4 ore, 5 argenti, 6 bronzo)
Pubblicità