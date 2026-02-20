Dove vedere le Olimpiadi oggi gratis in tv: Arianna Fontana nello short track a caccia della 15sima medaglia

Rai 2, dunque sul secondo canale del digitale terrestre o attraverso il 102 di Sky, trasmette la finale dello short track, 1500 metri, donne.

L'evento è disponibile in chiaro anche attraverso Raiplay, dunque via app e sito ufficiale: basta selezionare le dirette e dunque Rai 2 per vedere la gara odierna delle Olimpiadi che potrebbe regalare ad Arianna Fontana la 15esima storia della sua straordinaria carriera ai Giochi.

Oltre alla Rai, le Olimpiadi sono comunque trasmesse via Eurosport su Prime Video, HBO, Dazn, Timivison e Discovery+.