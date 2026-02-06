Dove vedere le Olimpiadi invernali oggi in tv: in chiaro sci, pattinaggio e curling
CHI TRASMETTE LE OLIMPIADI GRATIS E IN CHIARO?
Le Olimpiadi sono disponibili in abbonamento su Eurosport (tramite Sky, NOW, Prime, HBO Max, Dazn), ma non solo: la Rai, infatti, trasmette tramite Rai Sport in tv e Raiplay in streaming, diversi sport in diretta.
Anche nella giornata odierna, tramite il canale 58 del digitale terrestre, Rai Sport presenta svariati eventi di Milano-Cortina live. La diretta è disponibile anche sul sito e sull'app di Raiplay, scegliendo Rai Sport tra le dirette se non già presente nella home.
LE GARE DI OGGI SU RAISPORT
10:30 - Sci freestyle: Qualificazioni slopestyle femminile (1ª manche)
11:30 - Sci alpino: Discesa libera maschile
13:30 - Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile
14:35 - Curling: Svezia-Italia (Round robin doppio misto)
16:00 - Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili
17:30 - Slittino: Individuale maschile (1ª run)
18:30 - Slittino: Individuale maschile (2ª run)
19:00 - Curling: Norvegia-Italia (Round robin doppio misto)
19:30 - Snowboard: Finale big air maschile
21.00 - Pattinaggio di figura: Team event (Singolo maschile, programma corto)
22:05 - Pattinaggio di figura: Team event (Danza sul ghiaccio, free dance)
GLI ITALIANI A CACCIA DELLE MEDAGLIE OGGI
11:30 - Sci alpino, discesa libera maschile: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder
13:00 - Sci di fondo, skiathlon 10+10 km femminile: Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi
16:00 - Pattinaggio di velocità, 3.000 m femminili: Francesca Lollobrigida
19:30 - Snowboard, big air maschile - Ian Matteoli