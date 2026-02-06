Goal.com
Giovanni FranzoniGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere le Olimpiadi invernali oggi in tv: in chiaro sci, pattinaggio e curling

Da questa mattina, fino alla sera, diversi sport in diretta in chiaro e gratis per tutti: gli italiani subito a caccia delle medaglie nelle Olimpiadi 2026.

  • CHI TRASMETTE LE OLIMPIADI GRATIS E IN CHIARO?

    Le Olimpiadi sono disponibili in abbonamento su Eurosport (tramite Sky, NOW, Prime, HBO Max, Dazn), ma non solo: la Rai, infatti, trasmette tramite Rai Sport in tv e Raiplay in streaming, diversi sport in diretta.

    Anche nella giornata odierna, tramite il canale 58 del digitale terrestre, Rai Sport presenta svariati eventi di Milano-Cortina live. La diretta è disponibile anche sul sito e sull'app di Raiplay, scegliendo Rai Sport tra le dirette se non già presente nella home.

  • LE GARE DI OGGI SU RAISPORT

    10:30 - Sci freestyle: Qualificazioni slopestyle femminile (1ª manche) 

    11:30 - Sci alpino: Discesa libera maschile 

    13:30 - Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile 

    14:35 - Curling: Svezia-Italia (Round robin doppio misto)

    16:00 - Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili 

    17:30 - Slittino: Individuale maschile (1ª run) 

    18:30 - Slittino: Individuale maschile (2ª run) 

    19:00 - Curling: Norvegia-Italia (Round robin doppio misto) 

    19:30 - Snowboard: Finale big air maschile

    21.00 - Pattinaggio di figura: Team event (Singolo maschile, programma corto)

    22:05 - Pattinaggio di figura: Team event (Danza sul ghiaccio, free dance)

  • GLI ITALIANI A CACCIA DELLE MEDAGLIE OGGI

    11:30 - Sci alpino, discesa libera maschile: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder

    13:00 - Sci di fondo, skiathlon 10+10 km femminile: Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi

    16:00 - Pattinaggio di velocità, 3.000 m femminili: Francesca Lollobrigida

    19:30 - Snowboard, big air maschile - Ian Matteoli

