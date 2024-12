Dove vedere Lazio-Inter gratis oggi in tv: Sky o DAZN? Canale e diretta streaming

Lazio-Inter di stasera in diretta tv e streaming gratis: dove e come vedere la partita dell'Olimpico.

La sedicesima giornata di Serie A si chiude in grande stile, col monday night Lazio-Inter.

Sfida ad altissima quota quella tra biancocelesti e nerazzurri, chiamati a rispondere ad Atalanta e Napoli per restare in scia delle prime e mantenere la vetta nel mirino.

Lazio-Inter sarà disponibile gratis in diretta tv e streaming: dove vedere la partita e come fare per potersi godere il big match di stasera in programma all'Olimpico.