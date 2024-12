Lazio-Inter dove vederla: Sky, NOW o Dazn? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match Scudetto all'Olimpico, dove la Lazio di Baroni affronta l'Inter di Simone Inzaghi: dove guardare la partita in tv e streaming.

Stessi punti, anche se con una partita in più per i padroni di casa. In lotta per lo Scudetto, in quello che per ora è il campionato più equilibrato di sempre: all'Olimpico si gioca l'attesa gara tra Lazio e Inter, intenzionate a non perdere terreno.

La Lazio arriva dall'importante vittoria di Europa League in casa dell'Ajax, mentre l'Inter è caduta in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen. La partita è ancora una volta speciale per Simone Inzaghi, passato dai colori biancocelesti per lunghe stagioni fino all'arrivo a Milano.

Lazio-Inter di metà dicembre sarà una delle partite più viste del mese, sia per quanto riguarda lo status di big match, sia per la possibilità di vederla gratis nonostante si tratti di Serie A. Nell'ultima gara all'Olimpico tra le due squadre c'è stata la vittoria meneghina per 2-0, mentre l'anno precedente il team capitolino aveva avuto la meglio per 3-1.