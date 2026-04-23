Dove vedere la finale playoff di Serie B: prevista anche la diretta in chiaro

La fase decisiva della stagione di Serie B, con l’inizio dei playoff, si avvicina e per l’occasione la copertura televisiva sarà totale.

Come riportato dalla Lega Serie B con un comunicato ufficiale, le due gare di finale playoff (sia andata che ritorno) – oltre che dal licenziatario DAZN e da LaB Channel, che hanno trasmesso tutta la stagione regolare e trasmetteranno tutti i playoff e i playout – saranno trasmesse anche da Sky Sport e in chiaro su TV8.

Sky torna così al fianco della Serie B: l’accordo, ratificato dal’Assemblea di Lega, ha come obiettivo quello di ampliare la visibilità dell’atto finale della stagione 2025/2026 del campionato cadetto.