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Nino Caracciolo

Dove vedere la finale playoff di Serie B: prevista anche la diretta in chiaro

Serie B

Le due gare decisive per decidere quale squadra verrà promossa in Serie A saranno trasmesse da più piattaforme e anche in chiaro: dove vederle in tv e streaming.

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La fase decisiva della stagione di Serie B, con l’inizio dei playoff, si avvicina e per l’occasione la copertura televisiva sarà totale.

Come riportato dalla Lega Serie B con un comunicato ufficiale, le due gare di finale playoff (sia andata che ritorno) – oltre che dal licenziatario DAZN e da LaB Channel, che hanno trasmesso tutta la stagione regolare e trasmetteranno tutti i playoff e i playout – saranno trasmesse anche da Sky Sport e in chiaro su TV8.

Sky torna così al fianco della Serie B: l’accordo, ratificato dal’Assemblea di Lega, ha come obiettivo quello di ampliare la visibilità dell’atto finale della stagione 2025/2026 del campionato cadetto.

  • DOVE VEDERE LA DOPPIA FINALE PLAYOFF DI SERIE B

    La doppia finale playoff di Serie B sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.  La visione del match è riservata agli abbonati DAZN, licenziatario dell’evento, e sul canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV.

    Come annunciato dalla Lega Serie B, inoltre, le due finali di andata e ritorno, che identificheranno il terzo club promosso in Serie A, saranno trasmesse in pay per view sui canali Sky Sport.

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  • LA FINALE PLAYOFF DI SERIE B IN DIRETTA STREAMING

    Le due finali dei playoff di Serie B saranno visibili anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.

    Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

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  • LA FINALE PLAYOFF DI SERIE B TRASMESSA ANCHE GRATIS E IN CHIARO

    Le due finali playoff di Serie B, andata e ritorno, saranno inoltre trasmesse anche in chiaro gratuitamente su TV8, canale edito da Sky Italia, presente al numero 8 del digitale terrestre e 125 del satellite.

  • LE DATE DELLE FINALI PLAYOFF

    Ma quando si disputeranno le finali playoff? Le finale d’andata si giocherà domenica 24 maggio, mentre il match di ritorno è in programma venerdì 29 maggio, con gli orari di fischio di inizio che verranno ufficializzati nei prossimi giorni.

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