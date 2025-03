Dove vedere Juventus-Verona oggi: il posticipo di stasera sarà visibile anche gratis? Tra DAZN e Sky, il quadro tv e streaming

Juventus vs Hellas Verona

Juventus-Verona è la partita che chiude la ventisettesima giornata di Serie A: tutte le informazioni su chi trasmette la partita e sui canali.

Juventus-Verona è il posticipo finale del lunedì, la gara che chiude ufficialmente la ventisettesima giornata di Serie A iniziata venerdì e proseguita lungo tutto il weekend.

Sfida importantissima per la Juventus, che in un clima di contestazione può addirittura portarsi a -6 dall'Inter capolista in caso di vittoria. Il Verona ha operato invece un buono scatto salvezza nelle ultime settimane: attualmente ha 4 lunghezze di margine sul terzultimo posto e sulla zona retrocessione.

Dove sarà visibile la partita di questa sera, che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino e prenderà il via alle ore 20.45? La gara verrà trasmessa solamente su DAZN o sarà visibile anche su Sky? Tutte le informazioni su Juventus-Verona.