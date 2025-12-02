Getty Images
Dove vedere Juventus-Udinese oggi in tv: Coppa Italia in chiaro, la partita è gratis per tutti
JUVE-UDINESE IN TV GRATIS STASERA
Come tutta la Coppa Italia, anche Juventus-Udinese si può guardare in diretta tv e streaming senza essere in possesso di alcun abbonamento.
Sia in tv, sia in streaming, le reti Mediaset propongono la visione degli ottavi di Coppa Italia 2025/2026 gratis e in chiaro per chiunque abbia accesso a una tv, a un cellulare, a un tablet o a un computer.
Il match in gara unica si gioca alle ore 21:00 di stasera, chi passa il turno affronta una tra Atalanta e Genoa, il cui match è previsto domani, mercoledì 3 dicembre.
IL CANALE DI JUVE-UDINESE IN TV
In tv il canale Mediaset per guardare Juventus-Udinese in diretta è Italia 1.
Sul sesto canale del digitale terrestre o il 106 per chi utilizza il decoder Sky, la partita di Coppa Italia è disponibile live dalle 20:00, con calcio d'inizio alle ore 21:00.
Al termine della gara, con eventuali supplementari in caso di parità al 90', sono previsti approfondimenti e interviste.
COME GUARDARE JUVE-UDINESE IN STREAMING
Il sito di Sport Mediaset propone la diretta di Juventus-Udinese in live streaming, gratis e in chiaro.
In alternativa è possibile guardare la Coppa Italia in diretta sull'app o il sito di Mediaset Infinity, selezionando Italia 1 tra le dirette disponibili questa sera.
Nel caso di Mediaset Infinity è necessario registrarsi al sito/app per guardare la Coppa Italia e tutta la programmazione dell'emittente, o in alternativa inserire le proprie credenziali se la registrazione è già stata effettuata in precedenza.
NON SOLO LA JUVE, LE PARTITE DI OGGI IN TV
20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW
21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
23.45 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - ITALIA 1 (differita)
IL TABELLONE DI COPPA ITALIA
Bologna/Parma vs Lazio/Milan
Atalanta/Genoa vs Juventus/Udinese
Inter/Venezia vs Roma/Torino
Napoli/Cagliari vs Fiorentina/Como
