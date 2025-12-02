Dove vedere Juventus-Udinese oggi in tv: Coppa Italia in chiaro, la partita è gratis per tutti

Come tutta la Coppa Italia, anche Juventus-Udinese si può guardare in diretta tv e streaming senza essere in possesso di alcun abbonamento.

Sia in tv, sia in streaming, le reti Mediaset propongono la visione degli ottavi di Coppa Italia 2025/2026 gratis e in chiaro per chiunque abbia accesso a una tv, a un cellulare, a un tablet o a un computer.

Il match in gara unica si gioca alle ore 21:00 di stasera, chi passa il turno affronta una tra Atalanta e Genoa, il cui match è previsto domani, mercoledì 3 dicembre.