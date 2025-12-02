Pubblicità
David JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Juventus-Udinese oggi in tv: Coppa Italia in chiaro, la partita è gratis per tutti

Sulle reti Mediaset la prima partita degli ottavi di Coppa Italia, in tv e streaming lo stesso canale per vedere in diretta Juventus-Udinese di scena allo Stadium di Torino.

  • JUVE-UDINESE IN TV GRATIS STASERA

    Come tutta la Coppa Italia, anche Juventus-Udinese si può guardare in diretta tv e streaming senza essere in possesso di alcun abbonamento.

    Sia in tv, sia in streaming, le reti Mediaset propongono la visione degli ottavi di Coppa Italia 2025/2026 gratis e in chiaro per chiunque abbia accesso a una tv, a un cellulare, a un tablet o a un computer.

    Il match in gara unica si gioca alle ore 21:00 di stasera, chi passa il turno affronta una tra Atalanta e Genoa, il cui match è previsto domani, mercoledì 3 dicembre.

  • IL CANALE DI JUVE-UDINESE IN TV

    In tv il canale Mediaset per guardare Juventus-Udinese in diretta è Italia 1.

    Sul sesto canale del digitale terrestre o il 106 per chi utilizza il decoder Sky, la partita di Coppa Italia è disponibile live dalle 20:00, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

    Al termine della gara, con eventuali supplementari in caso di parità al 90', sono previsti approfondimenti e interviste.

  • COME GUARDARE JUVE-UDINESE IN STREAMING

    Il sito di Sport Mediaset propone la diretta di Juventus-Udinese in live streaming, gratis e in chiaro.

    In alternativa è possibile guardare la Coppa Italia in diretta sull'app o il sito di Mediaset Infinity, selezionando Italia 1 tra le dirette disponibili questa sera.

    Nel caso di Mediaset Infinity è necessario registrarsi al sito/app per guardare la Coppa Italia e tutta la programmazione dell'emittente, o in alternativa inserire le proprie credenziali se la registrazione è già stata effettuata in precedenza.

  • NON SOLO LA JUVE, LE PARTITE DI OGGI IN TV

    20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

    20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1

    21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW

    21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

    23.45 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - ITALIA 1 (differita)

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    Bologna/Parma vs Lazio/Milan 

    Atalanta/Genoa vs Juventus/Udinese

    Inter/Venezia vs Roma/Torino

    Napoli/Cagliari vs Fiorentina/Como

