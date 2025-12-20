Pubblicità
Francesco Schirru

Dove vedere Juventus-Roma stasera in tv: oggi il big match alle 20:45, svelati i canali

La partita tra Juventus e Roma è il secondo match del sabato dopo quello tra Lazio e Cremonese: i giallorossi possono agganciare l'Inter in testa alla classifica di Serie A.

  • JUVENTUS-ROMA GRATIS IN TV OGGI?

    Juventus-Roma non è tra le partite proposte in maniera gratuita.

    Per guardare la gara di questa sera tra Roma e Juventus occorre essere in possesso di un abbonamento a Sky, Now o Dazn: si gioca alle 20:45, con interviste e approfondimenti previsti prima e dopo il match dello Stadium di Torino.

  • LA PARTITA SU DAZN

    DAZN trasmette l'intera Serie A 2025/2026, dunque anche la partita di questa sera Juventus-Roma.

    Il match tra bianconeri e giallorossi si può vedere tramite l'app o il sito ufficiale di DAZN su un qualsiasi dispositivo mobile o fisso, nonchè ovviamente in tv.

  • I CANALI PER JUVE-ROMA SU SKY E NOW

    Sky, Sky Go e NOW trasmettono Juventus-Roma di questa sera, sabato 20 dicembre 2025.

    Ultima partita prima di Natale, è di scena sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202 e 251.

    Chi possiede una tv 4K, inoltre, può vedere Juventus-Roma di oggi sul canale numero 213, ovvero Sky Sport 4K.

  • LA GUIDA TV, NON SOLO JUVE-ROMA

    20.00 NEC-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

    20.45 Juventus-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Everton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

    21.00 Leeds-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

    21.00 Real Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN

    21.00 Vendee Fontanay Foot-PSG (Coppa di Francia) - COMO TV

    22.00 Estudiantes-Platense (Finale campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
0