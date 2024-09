Dove vedere Juventus-PSV martedì in tv: diretta in abbonamento anche streaming e canale scelto pe

Prima partita nella nuova Champions per la Juventus di Thiago Motta: come guardare l'evento di martedì pomeriggio in diretta tv.

Champions League 2024/2025, il momento è arrivato.

Parte il nuovo e rivoluzionato torneo europeo, con 36 squadre e un solo girone in stile campionato per determinare quali squadre passeranno in turno e potranno giocare la fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Per la Juventus il primo degli otto incontri è quello dello Stadium, contro il PSV.

Alle 18:45 di martedì 17 settembre, infatti, la Juventus ospita gli olandesi del PSV a Torino per provare a cominciare al meglio una Champions in cui manca da diverse stagioni. Esordio nel massimo torneo europeo per Thiago Motta, reduce da due 0-0 consecutivi in campionato.