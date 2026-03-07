Goal.com
Dove vedere Juventus-Pisa oggi in tv: i canali per seguire l'ultima partita di stasera

Juventus e Pisa in campo allo Stadium alle 20:45: si gioca l'ultima partita del sabato, in palio importantissimi punti Champions e salvezza.

Non si può sbagliare. La Juventus cerca punti fondamentali per la Champions League, mentre il Pisa l'impresa per provare a sperare nuovamente nella conferma in Serie A.

Ultima gara del sabato, dopo Cagliari-Como e Atalanta-Udinese, Juventus-Pisa si gioca alle 20:45, con un altra squadra in corsa per la Champions.

Reduce da un periodo difficile, con nessuna vittoria nelle ultime quattro partite, la Juventus deve voltare pagina. Stesso discorso, ovviamente, anche per il Pisa, che attualmente condivide l'ultimo posto con il Verona.

  • JUVENTUS-PISA GRATIS IN TV?

    Juventus-Pisa non è disponibile gratis e in chiaro. Per vedere la partita delle 20:45, infatti, bisogna essere in possesso di un abbonamento a Dazn, Sky o NOW.

  • JUVENTUS-PISA, I CANALI DI OGGI

    Oltre a Dazn, che trasmette Juventus-Pisa come tutte le partite della Serie A 2025/2026, la gara di oggi è disponibile su Sky, Sky Go e NOW, essendo in co-esclusiva.

    I canali scelti per la partita tra Juventus e Pisa sono in particolare il numero 201, il 202, il 213 e il 251: nello specifico si tratta di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K per chi è in possesso di una tv 4K e infine Sky Sport.

    Come di consueto sono previste interviste e approfondimenti a giocatori, allenatori e dirigenti sia prima della gara, sia al termine della stessa.

  • NON SOLO JUVE-PISA: LE PARTITE IN PRIMA SERATA

    20.00 PSV-AZ (Eredivisie) - COMO TV

    20.00 Al Nassr-Neom (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

    20.30 Dunfermline-Aberdeen (Coppa di Scozia) - COMO TV

    20.45 Juventus-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Union SG-Genk (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Celta-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Newcastle-Manchester City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    21.00 New England Revolution-Houston Dynamo, New York City-Orlando City (MLS) - APPLE TV

    21.05 Tolosa-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT

    (canale 252) e NOW

    22.30 DC United-Inter Miami (MLS) - APPLE TV

