Dove vedere Juventus-Pisa oggi in tv: i canali per seguire l'ultima partita di stasera

Oltre a Dazn, che trasmette Juventus-Pisa come tutte le partite della Serie A 2025/2026, la gara di oggi è disponibile su Sky, Sky Go e NOW, essendo in co-esclusiva.

I canali scelti per la partita tra Juventus e Pisa sono in particolare il numero 201, il 202, il 213 e il 251: nello specifico si tratta di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K per chi è in possesso di una tv 4K e infine Sky Sport.

Come di consueto sono previste interviste e approfondimenti a giocatori, allenatori e dirigenti sia prima della gara, sia al termine della stessa.