Dove vedere Juventus-Pisa oggi in tv: i canali per seguire l'ultima partita di stasera

Non si può sbagliare. La Juventus cerca punti fondamentali per la Champions League, mentre il Pisa l'impresa per provare a sperare nuovamente nella conferma in Serie A.
Ultima gara del sabato, dopo Cagliari-Como e Atalanta-Udinese, Juventus-Pisa si gioca alle 20:45, con un altra squadra in corsa per la Champions.
Reduce da un periodo difficile, con nessuna vittoria nelle ultime quattro partite, la Juventus deve voltare pagina. Stesso discorso, ovviamente, anche per il Pisa, che attualmente condivide l'ultimo posto con il Verona.