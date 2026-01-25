AFP
Dove vedere Juventus-Napoli stasera in tv: oggi il big match alle 18.00, svelati i canali
JUVENTUS-NAPOLI GRATIS IN TV OGGI?
Juventus-Napoli non è tra le partite proposte in maniera gratuita.
Per guardare la gara di questa sera tra Juve e Napoli occorre essere in possesso di un abbonamento a Sky, Now o DAZN: si gioca alle 18.00, con interviste e approfondimenti previsti prima e dopo il match dello Stadium di Torino.
ORARIO JUVENTUS-NAPOLI
Juventus-Napoli si giocherà oggi, domenica 25 gennaio 2026, all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 18.00.
LA PARTITA SU DAZN
DAZN trasmette l'intera Serie A 2025/2026, dunque anche la partita di questa sera Juventus-Napoli.
Il match tra Juventus e Napoli si può vedere tramite l'app o il sito ufficiale di DAZN su un qualsiasi dispositivo mobile o fisso, nonché ovviamente in tv.
I CANALI SKY E NOW PER JUVE-NAPOLI
Sky, Sky Go e NOW trasmettono Juventus-Napoli di questa sera, domenica 25 gennaio 2026.
La partita dell'Allianz Stadium di Torino è di scena sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202 e 251.
Chi possiede una tv 4K, inoltre, può vedere Juventus-Napoli di oggi sul canale numero 213, ovvero Sky Sport 4K.
LA GUIDA TV, NON SOLO JUVE-NAPOLI
18.30 Real Sociedad-Celta (Liga) - DAZN
18.30 Al Riyadh-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
19.00 Benfica-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Audace Cerignola-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Roma-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lille-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Alaves-Betis (Liga) - DAZN
22.30 Boca Juniors-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
