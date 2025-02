Dove vedere Juventus-Inter in tv, in chiaro e in streaming

Juventus vs Inter

Tutte le info su come e dove vedere Juventus-Inter in diretta tv e sulla copertura streaming del derby d'Italia.

La venticinquesima giornata di Serie A si accende col derby d'Italia, che vedrà affrontarsi Juventus e Inter in un'atmosfera tradizionalmente delle grandi occasioni.

Bianconeri in piena bagarre per un piazzamento Champions, nerazzurri che invece nell'ultimo turno hanno sfruttato il pari del Napoli con l'Udinese rimettendo il fiato sul collo alla squadra di Conte in ottica Scudetto.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su come e dove vedere Juve-Inter: canale tv, diretta in chiaro e copertura streaming del match.