Dove vedere Juventus-Galatasaray oggi in tv gratis: come seguire la Champions alle 21:00
CHI TRASMETTE JUVE-GALA DI QUESTA SERA
Prime Video, tramite app e sito ufficiale, trasmette Juventus-Galatasaray di questa sera.
Servizio di Amazon, Prime Video avvia la propria diretta della Champions alle 19:30 di oggi, con approfondimenti e interviste pre-partita, prevista alle 21:00.
Al termine della gara ci saranno ulteriori approfondimenti e interviste con i protagonisti di Juventus e Galatasaray, quest'ultima in grado di battere i bianconeri all'andata per 5-2.
COME VEDERE JUVE-GALA GRATIS OGGI
Chi non è abbonato a Prime Video, servizio disponibile per chiunque abbia un abbonamento Amazon Prime, può vedere Juventus-Galatasaray semplicemente con la prova gratuita di trenta giorni.
Per attivare Prime Video basta andare sul sito o sull'app, cliccando su 'Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni', inserendo un metodo di pagamento.
Al momento dell'iscrizione l'inserimento del metodo di pagamento è necessario qualora si decida di iscriversi a pagamento al termine della prova di trenta giorni: qualora, invece, l'abbonamento gratuito venga disdetto prima dei trenta giorni non sarà necessario pagare nulla. In caso di rinnovo, che si attiva automaticamente qualora non venga disdetto l'abbonamento gratuito, il costo per Prime è di 4.99 euro al mese o di 49.99 per un anno.
Anche in caso di cancellazione della prova gratuita dopo Juventus-Galatasaray, l'abbonamento a Prime sarà disponibile gratuitamente fino al termine dei trenta giorni.
LA GUIDA TV DI OGGI, NON SOLO LA JUVENTUS
14.00 PSG-HJK (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Real Madrid-Chelsea (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Atalanta-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Galatasaray (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Real Madrid-Benfica (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 PSG-Monaco (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
23.00 Bahia-O'Higgins (Copa Libertadores) - COMO TV
TABELLINO E VOTI DI GALATASARAY-JUVENTUS 5-2
Marcatori: 15’ Gabriel Sara (G), 16’ Koopmeiners (J), 32’ Koopmeiners (J), 49’ Noa Lang (G), 60’ Sanchez (G), 75’ Noa Lang (G), 86’ Boey (G)
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir 6; Sallai 6, Sanchez 7, Bardakci 6.5 (77’ Singo s.v), Jakobs 6.5 (83’ Elmali s.v); Torreira 6.5, Gabriel Sara 7; Yilmaz 7.5 (77’ Icardi s.v), Yunus Akgun 6 (70’ Sane 6), Lang 7.5 (86’ Boey 7); Osimhen 7. All. Okan Buruk.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (34’ Gatti 5), Kelly 5, Cambiaso 5.5 (46’ Cabal 4); Thuram 5 (80’ Miretti s.v), Locatelli 5, Koopmeiners 7; Conceicao 5.5 (70’ Kostic 5), McKennie 6, Yildiz 5 (81’ Openda s.v). All. Spalletti.
Arbitro: Makkelie
Ammoniti: Cambiaso (J), Spalletti (J), Bardakci (G), Cabal (J)
Espulsi: Cabal (J)
