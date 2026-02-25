Dove vedere Juventus-Galatasaray oggi in tv gratis: come seguire la Champions alle 21:00

Prime Video, tramite app e sito ufficiale, trasmette Juventus-Galatasaray di questa sera.

Servizio di Amazon, Prime Video avvia la propria diretta della Champions alle 19:30 di oggi, con approfondimenti e interviste pre-partita, prevista alle 21:00.

Al termine della gara ci saranno ulteriori approfondimenti e interviste con i protagonisti di Juventus e Galatasaray, quest'ultima in grado di battere i bianconeri all'andata per 5-2.