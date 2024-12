Dove vedere Juventus-Cagliari oggi: stasera diretta gratis della partita di Coppa Italia

Juventus vs Cagliari

Juventus e Cagliari si giocano in gara unica all'Allianz Stadium l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: come vedere la partita.

Missione quarti di finale: la Juventus e il Cagliari si sfidano in gara unica nel quinto ottavo di finale di Coppa Italia per provare a centrare l'accesso alla prossima fase della competizione.

Nessuna delle due squadre ha trascorso un fine settimana felice per quanto riguarda i risultati del campionato: la Juventus ha raggiunto il Venezia in casa solo grazie a un rigore nel recupero, mentre il Cagliari è stato battuto dall'Atalanta.

Anche Juventus-Cagliari, come le altre partite della Coppa Italia, verrà trasmessa da Mediaset: come fare per vederla e il canale di riferimento.