Dove vedere Juventus-Cagliari in tv oggi: gratis e in chiaro, Mediaset o Rai ? Canale e diretta streaming della Coppa Italia

Stasera la Juventus ospita il Cagliari allo Stadium per gli ottavi di Coppa Italia: dove guardare la partita in tv e streaming alle 21:00.

Colpita da pareggite in campionato, la Juventus si rituffa nelle coppe. Dopo aver battuto il Manchester City in Champions League, lottando per un posto negli ottavi del torneo, la squadra di Thiago Motta esordisce in Coppa Italia ospitando allo Stadium il Cagliari.

Per la squadra di Nicola piena lotta salvezza, con il terzultimo posto occupato dopo i primi sedici turni: sulla carta la Juventus è ampiamente favorita e il Cagliari sfavorito, ma occhio alle sorprese di Coppa Italia. Che i bianconeri vogliono assolutamente evitare.

La partita tra Juventus e Cagliari, di scena questa sera alle 21:00, è disponibile anche in diretta gratis e in chiaro: si tratta del grande evento calcistico di martedì 17 dicembre.