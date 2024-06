Dove vedere Italia-Svizzera oggi in tv: stasera diretta degli Europei anche gratis e in chiaro

L'Italia affronta la Svizzera sperando di centrare la missione quarti di finale: tutte le informazioni sulla copertura tv dell'evento.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Superata con il brivido la fase a gironi, l'Italia inizia una nuova avventura: contro la Svizzera dei tanti "italiani" comincia la fase a eliminazione diretta della formazione di Luciano Spalletti, che apre il lotto degli ottavi di finale di Euro 2024.

Da oggi non ci sono più calcoli su scontri diretti, differenza reti e classifica delle migliori terze da fare: chi vincerà tra Italia e Svizzera approderà ai quarti di finale contro la vincente di Inghilterra-Svizzera, mentre la perdente interromperà qui la propria partecipazione agli Europei in terra tedesca.

Italia e Svizzera si ritrovano una contro l'altra due anni e mezzo dopo il doppio confronto per le qualificazioni a Qatar 2022: 0-0 a Basilea e 1-1 a Roma, con tanto di doppio rigore sbagliato da Jorginho. Un doppio pareggio risultato poi fatale per gli azzurri, che qualche mese prima, a Euro 2020, avevano travolto per 3-0 la Svizzera.

Ma dove si potrà vedere in diretta tv e streaming la partita di stasera? Tutte le informazioni sulla copertura dell'incontro, in chiaro e gratis e non.