Euro 2024, contro chi gioca l'Italia se passa il turno? Il tabellone dopo i gironi degli Europei

Il percorso della Nazionale italiana agli Europei dopo i gironi: tutte le squadre di fronte agli azzurri, eventualmente, fino alla finale.

Tre anni dopo la vittoria di Euro 2020 (disputato nel 2021 causa covid), l'Italia - ora nelle mani di Spalletti - prova a difendere il titolo di Campione d'Europa in terra tedesca, dove si disputa la nuova edizioni degli Europei di categoria.

In attesa dell'allargamento del torneo, anche nel 2024 gli Europei si disputano tra 24 squadre. Divise in sei gironi da quattro squadre, le rappresentative hanno il posto assicurato agli ottavi solamente in caso di arrivo al primo o al secondo posto. Avanti, però, anche le migliori terze. Da qui, quarti, semifinali e finale, come di consueto.

L'Italia spera di poter vincere il torneo, in un tabellone in cui dovrà per forza di cose sfidare man mano squadre sempre più importanti del panorama europeo.