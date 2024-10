Dove vedere Italia-Israele lunedì in tv gratis: azzurri a caccia dei quarti di Nations League, diretta streaming in chiaro

Dopo il pareggio contro il Belgio, la Nazionale di Spalletti torna in campo a Udine: dove guadare la partita contro Israele in tv e streaming.

Sette punti in tre partite e quarti di Nations League più vicini. L'Italia di Spalletti è partita benissimo nel nuovo torneo 2024/2025, con due vittorie (Francia e Israele) e un pareggio contro il Belgio arrivato dopo essere rimasta in dieci uomini.

Dopo aver battuto Israele in Ungheria nella partita d'andata, ora l'Italia ospita il team del Vicino Oriente a Udine. Tra le polemiche per la sfida contro la squadra israeliana, per cui la città friulana ha negato il patrocinio, la squadra di Spalletti cerca il pass per la fase finale di Nations League.

Ad accedere al turno successivo di Nations League sono le prime e le seconde dei quattro punti di Lega A, di cui l'Italia fa parte. L'ultima edizione del torneo ha visto trionfare la Spagna, poi divenuta anche Campionessa dell'Europeo 2024.