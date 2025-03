Dove vedere Italia-Irlanda di rugby in chiaro sabato, si chiude il Sei Nazioni per gli azzurri

Sei Nazioni, si conclude con Italia-Irlanda il torneo 2025 per la Nazionale azzurra: sabato si può vedere la gara anche gratis e in diretta.

Dopo tre sconfitte e una sola vittoria, quella ottenuta contro il Galles 22-15, l'Italia del ct Gonzalo Quesada saluta il Sei Nazioni 2025 affrontando all'Olimpico l'Irlanda, ultima avversaria nel suo torneo. Terza in classifica a +10 sugli azzurri, la rappresentativa di rugby irlandese ha invece vinto tre partite e perse due.

Come ogni sfida del Sei Nazioni 2025, anche Italia-Irlanda è visibile in diretta tv in chiaro. In particolare l'incontro dell'Olimpico tra gli azzurri e un team che vede in Sam Prendergast il giocatore più pericoloso, è di scena sabato 15 marzo nel pomeriggio romano, alle ore 15:15.

Italia-Irlanda di rugby è la partita ufficiale numero 38, con appena 4 vittorie azzurre e ben 33 irlandesi. A livello statistico gli azzurri hanno segnato 538 punti totali, mentre gli ospiti 1332.