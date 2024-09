Italia-Francia dove vederla oggi in tv: diretta gratis della prima partita di Nations League, anche in streaming in chiaro

Francia vs Italia

In Francia prima partita dell'Italia nella nuova Nations League: dove guardare la gara della squadra di Spalletti stasera.

A due mesi dalla brutta eliminazione all'Europeo tedesco, l'Italia di Spalletti torna in campo per affrontare la Francia di Deschamps nella Nations League. Parte la nuova edizione del torneo, che ha visto la Spagna conquistare l'edizione passata, al pari di Euro 2024.

Match importante per l'Italia, che dovrà provare a svoltare dopo anni deludenti, tra la mancata qualificazione ai Mondiali qatarioti e la brutta eliminazione dell'estate 2024 contro la Svizzera in terra tedesca.

Di fronte una Francia che si è fermata in semifinale all'ultimo Europeo, sconfitta in finale in Qatar contro l'Argentina di Messi, a quattro anni dal successo nella competizione russa del 2018.