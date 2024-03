Seconda amichevole di marzo per l'Italia, impegnata in America contro l'Ecuador: tutte le info su dove vedere la partita della Nazionale in diretta.

La mini-tourneè dell'Italia negli Stati Uniti si chiude in New Jersey, nell'area metropolitana di New York.

Dopo il successo per 2-1 sul Venezuela grazie alla doppietta di Retegui, la squadra di Spalletti affronta in amichevole l'Ecuador per l'ultima gara di marzo, a tre mesi dall'Europeo previsto in terra tedesca.

L'Ecuador ha disputato i Mondiali 2022 in Qatar e come l'Italia sarà impegnata a giugno: per la formazione guidata da Alfaro ci sarà infatti la Copa America.

La partita più nota tra le due nazionali è sicuramente quella del 2002, quando l'Italia ebbe la meglio per 2-0 durante i Mondiali nippo-coreani. L'unico altro precedente tra le due rappresentative è datato 2005, match amichevole terminato 1-1.

Italia-Ecuador, dove vederla? Tutte le info per la trasmissione in diretta tv e streaming.