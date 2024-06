Dove vedere Italia-Croazia oggi in tv: stasera la partita degli azzurri anche in chiaro e in streaming

Italia a caccia degli ottavi di finale nella partita di stasera: il paese si ferma per sostenere gli azzurri di Spalletti.

Dentro o fuori per l'Italia di Luciano Spalletti, che dopo aver battuto l'Albania all'esordio e perso 1-0 contro la Spagna affronta la Croazia nell'ultimo match del girone B.

Con un successo o un pareggio la squadra azzurra è seconda in classifica e avversaria della Svizzera, mentre con una sconfitta (in caso di mancato successo dell'Albania contro la Spagna) potrebbe accedere eventualmente al turno successivo come una delle migliori terze.

Questa sera l'Italia si ferma per seguire la squadra di Spalletti: oggi si decide il destino di Barella, Donnarumma e compagni, tre anni dopo il successo all'ultimo Europeo.