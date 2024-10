Dove vedere Italia-Belgio in tv questa sera gratis: terza partita per la Nazionale di Spalletti, diretta in chiaro oggi

La Nazionale sfida il Belgio oggi alle 20:45: dove guardare la partita dell'Italia di stasera in diretta tv e streaming.

Battute Francia e Israele, l'Italia di Spalletti affronta la terza partita del proprio girone di Nations League, Lega A. Questa sera, a Roma, gli azzurri sfidano il Belgio di Tedesco per provare a mantenere la vetta della classifica e il punteggio pieno.

A dir poco deludente agli Europei 2024, l'Italia sa provando a rilanciarsi con Spalletti, che pian piano sta trasformando la Nazionale azzurra.

Per la rappresentativa non solo la possibilità di lottare per vincere la Nations League in caso di primo (ed eventualmente secondo) posto, ma anche avere 'agevolazioni' per le prossime qualificazioni ai Mondiali.