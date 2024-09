Dove vedere Israele-Italia in tv e streaming

Israele vs Italia

Tutte le info su dove vedere in diretta tv e streaming Israele-Italia, match valido per la seconda giornata della Nations League 2024/2025.

L'Italia torna subito in campo dopo la trasferta in Francia per la seconda giornata di Nations League, stavolta l'avversario è Israele.

Gli Azzurri di Luciano Spalletti sono inseriti nel Gruppo 2 della Lega A insieme Francia, Israele e Belgio.

Nella prima gara l'Italia è tornata a vincere sul suolo francese dopo ben 70 anni di attesa, mentre Israele si è dovuto arrendere al Belgio col risultato di 3-1 in favore della squadra di Tedesco.

Di seguito, tutte le informazioni su dove poter vedere Israele-Italia in diretta tv e streaming.