Dove vedere Inter-Napoli oggi in tv: tutti i canali per seguire la super sfida di San Siro

Sarà DAZN a garantire la diretta televisiva di Inter-Napoli.

La sfida di San Siro sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, una seconda opzione è rappresentata dall’attivazione di Zona DAZN: in questo caso la partita sarà visibile su DAZN 1 e dunque sul canale 214 di Sky.