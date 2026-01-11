Pubblicità
Scott McTominay Napoli Inter Serie AGetty
Leonardo Gualano

Dove vedere Inter-Napoli oggi in tv: tutti i canali per seguire la super sfida di San Siro

Inter e Napoli si affrontano nel big match del ventesimo turno di Serie A: come seguire la sfida di San Siro in tv e streaming.

Sarà una sfida che potrebbe rappresentare un primo bivio Scudetto, quella che questa sera vedrà opposte a San Siro Inter e Napoli.

Ad affrontarsi saranno due squadre che, non solo nella scorsa stagione si sono contese il titolo fino all’ultima giornata, ma che da molti sono accreditate come le più forti del torneo.

I nerazzurri si presenteranno all’appuntamento da primi in classifica, in virtù dei 42 punti totalizzati in diciotto partite, 38 sono invece quelli messi in cascina dai campioni d’Italia che si sono presentati ai blocchi di partenza del ventesimo turno da terza forza del campionato.

L’Inter andrà dunque a caccia di quel risultati che le consentirebbe di allungare il distacco sui partenopei a +7, mentre il Napoli proverà ovviamente ad accorciare le distanze.

Dove sarà possibile seguire il super match di San Siro?

  • L’ORARIO DI INTER-NAPOLI

    La sfida valida per il ventesimo turno di Serie A che vedrà opposte Inter e Napoli, si giocherà questa sera, domenica 11 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

    Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.

  • DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN DIRETTA TV

    Sarà DAZN a garantire la diretta televisiva di Inter-Napoli.

    La sfida di San Siro sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.

    Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, una seconda opzione è rappresentata dall’attivazione di Zona DAZN: in questo caso la partita sarà visibile su DAZN 1 e dunque sul canale 214 di Sky.

  • DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

    Essendo proposta da DAZN, Inter-Napoli sarà ovviamente visibile in streaming attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e laptop.

    Nel primo caso basterà utilizzare l’apposita app compatibile per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-NAPOLI

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Inter
Napoli
