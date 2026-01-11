Dove vedere Inter-Napoli oggi in tv: tutti i canali per seguire la super sfida di San Siro

Sarà una sfida che potrebbe rappresentare un primo bivio Scudetto, quella che questa sera vedrà opposte a San Siro Inter e Napoli.
Ad affrontarsi saranno due squadre che, non solo nella scorsa stagione si sono contese il titolo fino all’ultima giornata, ma che da molti sono accreditate come le più forti del torneo.
I nerazzurri si presenteranno all’appuntamento da primi in classifica, in virtù dei 42 punti totalizzati in diciotto partite, 38 sono invece quelli messi in cascina dai campioni d’Italia che si sono presentati ai blocchi di partenza del ventesimo turno da terza forza del campionato.
L’Inter andrà dunque a caccia di quel risultati che le consentirebbe di allungare il distacco sui partenopei a +7, mentre il Napoli proverà ovviamente ad accorciare le distanze.
Dove sarà possibile seguire il super match di San Siro?