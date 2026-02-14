Getty Images
Dove vedere Inter-Juventus oggi in tv: il Derby d'Italia è arrivato, cinque canali per la diretta
INTER-JUVENTUS GRATIS IN TV?
Alcune partite stagionali vengono trasmesse live su Dazn semplicemente registrandosi all'app o al sito ufficiale, ma non è il caso di quella tra inter e Juventus.
Il derby d'Italia di questa sera (calcio d'inizio alle ore 20:45) è disponibile solamente live in abbonamento tramite Dazn, Sky, Sky Go e NOW.
INTER-JUVENTUS, COME GUARDARLA QUSTA SERA
Oltre a Dazn, che trasmette Inter-Juventus tramite l'app e il sito ufficiale del servizio, il Derby d'Italia è presente oggi anche su Sky, Sky Go e NOW.
I canali per guardare la partita, oltre a Dazn, sono i numeri 201, 202, 213 e 251, rispettivamente Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, disponibile live in tv e streaming sia su Sky che su Sky Go e NOW.
Prima e dopo la sfida sono previsti come di consueto approfondimenti e interviste con i protagonisti del match di San Siro.
NON SOLO INTER-JUVE: LA GUIDA TV DI OGGI
15.00 Como-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Modena-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Palermo-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sampdoria-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Bologna-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Lazio-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Dinamo Zagabria-Istra (Campionato croato) - COMO TV
15.30 Werder-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
16.00 Southampton-Leicester (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Burnley-Mansfield (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Manchester City-Salford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Norwich-West Bromwich Albion (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Port Vale-Bristol City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.15 Getafe-Villarreal (Liga) - DAZN
17.00 Marsiglia-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.15 Catanzaro-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Siracusa-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Foggia-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Picerno-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Lazio-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.15 Charleroi-Gent (Campionato belga) - DAZN
18.30 Stoccarda-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Siviglia-Alaves (Liga) - DAZN
18.30 Al Fateh-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.45 Newcastle-Aston Villa (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
19.30 Cesena-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Inter-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Real Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN
21.00 Liverpool-Brighton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.05 Paris FC-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
