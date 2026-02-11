Dove vedere il pattinaggio oggi in tv: il canale in chiaro per la danza libera e la finale, Guignard e Fabbri per la medaglia

Prevista alle 19:30 di questa sera, la finale della danza su ghiaccio non sarà trasmessa dalla Rai interamente: da quanto si evince dal palinsesto di Rai 2, infatti, la diretta in chiaro dell'evento comincerà solamente alle 21:00, dunque saltando diverse esibizioni del pattinaggio artistico: l'Italia, però, dovrebbe esibirsi proprio quando il live gratis sarà già arrivato.

Non è comunque da escludere che la Rai decida di trasmettere leggermente prima la finale, considerando come alle Olimpiadi i piani di diretta cambiano a seconda degli atleti italiani in gara. In ogni caso Rai 2 è presente sul digitale terrestre al numero 2, o al 102 via Sky.

Tramite l'app e il sito di Rai Play è inoltre possibile vedere Rai 2 in diretta, sempre gratis e in chiaro, scelgiendo il canale specifico.

Per chi ha un abbonamento Dazn, HBO Max, Timvision o Discovery+ le Olimpiadi sono disponibili attraverso il canale Eurosport, presente anche su Prime Video (ma non con l'abbonamento Amazon Prime di base). Su NOW e Sky, invece, Eurosport non è più disponibile dal 2025.