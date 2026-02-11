Dove vedere il pattinaggio oggi in tv: il canale in chiaro per la danza libera e la finale, Guignard e Fabbri per la medaglia
FINALE DANZA SU GHIACCIO, DOVE VEDERLA IN CHIARO
Prevista alle 19:30 di questa sera, la finale della danza su ghiaccio non sarà trasmessa dalla Rai interamente: da quanto si evince dal palinsesto di Rai 2, infatti, la diretta in chiaro dell'evento comincerà solamente alle 21:00, dunque saltando diverse esibizioni del pattinaggio artistico: l'Italia, però, dovrebbe esibirsi proprio quando il live gratis sarà già arrivato.
Non è comunque da escludere che la Rai decida di trasmettere leggermente prima la finale, considerando come alle Olimpiadi i piani di diretta cambiano a seconda degli atleti italiani in gara. In ogni caso Rai 2 è presente sul digitale terrestre al numero 2, o al 102 via Sky.
Tramite l'app e il sito di Rai Play è inoltre possibile vedere Rai 2 in diretta, sempre gratis e in chiaro, scelgiendo il canale specifico.
Per chi ha un abbonamento Dazn, HBO Max, Timvision o Discovery+ le Olimpiadi sono disponibili attraverso il canale Eurosport, presente anche su Prime Video (ma non con l'abbonamento Amazon Prime di base). Su NOW e Sky, invece, Eurosport non è più disponibile dal 2025.
LA SCALETTA DEGLI ATLETI E DELL'ITALIA
L'Italia, con la coppia Guignard-Fabbri, ripartirà dal quinto posto ottenuto nella danza ritmica, che ha visto le due coppie Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, francesi, e Madison Chock-Evan Bates, statunitensi, dominare con un punteggio di 90.18 e 89.72.
Venti le coppie in gara, che vedranno il punteggio della danza ritmica venire sommato a quello odierno della libera, così da determinare la classifica e le tre medaglie: con francesi e statunitensi grandi favoriti per oro e argento, l'Italia spera di vincere almeno il bronzo.
La danza libera prevede che i primi della classifica si esibiscano per ultimi, dunque l'Italia scenderà sul ghiaccio da 16esima.
CLASSIFICA E ORDINE DI USCITA: LE VENTI COPPIE IN GARA
- Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov (64.98)
- Svezia, Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov (67.31)
- Australia, Holly Harris e Jason Chan (67.75)
- Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek (72.09)
- Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez (72.46)
- Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac (74.35)
- Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler (75.33)
- Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin (77.15)
- Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis (77.96)
- Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck (78.53)
- Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (79.66)
- Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (78.15)
- Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (82.25)
- Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius (82.95)
- Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik (83.53)
- Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri (84.28)
- Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson (85.47)
- Canada, Piper Gilles e Paul Poirier (86.18)
- Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates (89.72)
- Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (punteggio 90.18)