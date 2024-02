Dove vedere Giordania-Qatar, finale di Coppa d'Asia 2024: canale tv e diretta streaming

Giordania contro Qatar in diretta tv e streaming, dove vedere la finale di Coppa d'Asia di febbraio 2024.

Giordania-Qatar è la finale della Coppa d'Africa 2024. La sorprendente squadra giordana affronta i padroni di casa qatariota, attuali Campioni in carica del torneo dopo il successo del 2019.

Per la Giordania si tratta della prima storica finale in Coppa d'Asia, mentre il Qatar è alla seconda consecutiva dopo aver conquistato l'ultimo torneo ai danni delle grandi favorite continentali. A sorpresa Giappone, Iran, Corea del Sud ed Arabia Saudita hanno mancato l'accesso all'ultimo atto del torneo: la Giordania cerca il primo successo nel torneo, il Qatar potrebbe ottenere il suo secondo dopo trionfo dopo non aver mai raggiunto la finale prima del torneo conquistato nel 2019 ai danni del Giappone.

In questa pagina tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming la finale Giordania-Qatar, la partita che deciderà la regina della Coppa d'Asia 2024.