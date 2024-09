Una sola partita, un solo Derby per decidere chi si qualificherà agli ottavi di Coppa Italia: dove vedere Sampdoria contro Genoa in tv e streaming.

Il Genoa gioca in Serie A. La Sampdoria in Serie B. Il 2024/2025 regala però il Derby della Lanterna, di scna in gara unica mercoledì 25 settembre per la Coppa Italia. Nessuna andata, nessun ritorno: solo un match infuocato al Ferraris per decidere chi passerà il turno.

Genoa-Sampdoria, con i rossoblù 'in casa' in virtù dell'attuale categoria in cui militano, porterà una delle due squadre di Genova ad affrontare nel turno successivo la Roma di Juric all'Olimpico negli ottavi di finale del torneo.

Genova si ferma per il Derby, nelle ultime annate non giocato proprio per le categorie diverse, con la Sampdoria inizialmente in A e il Genoa in B, prima che la situazione cittadina si ribaltasse nella primavera del 2023.