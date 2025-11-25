Dove vedere Galatasaray-Union SG oggi in tv: Icardi guida l'attacco

A trasmettere Galatasaray-Union sono Sky e NOW, che propongono quasi tutta la Champions in esclusiva (tranne una partita presente solo su Prime Video il mercoledì sera).

La partita di Icardi e compagni (Osimhen è fuori per infortunio) è disponibile sul canale Sky Sport numero 255, disponibile su Sky, Sky Go e NOW, dunque in diretta tv e streaming.