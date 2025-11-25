Dove vedere Galatasaray-Union SG oggi in tv: Icardi guida l'attacco

La campagna acquisti estiva ha portato il Galatasaray ad alzare l'asticella degli obiettivi: non solo il campionato, ma anche una stagione da protagonisti in Champions League. Effettivamente, il club turco si sta mettendo in mostra in Champions, con nove punti sui primi dodici disponibili e la piena lotta per accedere agli ottavi del torneo.
Conclusa la sosta delle Nazionali, il Galatasaray scende in campo per il quinto turno di Champions contro l'Union SG, club belga che al contrario ha ottenuto appena tre punti e spera di rientrare in zona playoff il prima possibile.
Alle 18:45 il calcio d'inizio, con diretta tv e streaming anche gli spettatori italiani.