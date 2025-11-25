Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Mauro Icardi of Galatasaray celebratesGetty Images
GOAL

Dove vedere Galatasaray-Union SG oggi in tv: Icardi guida l'attacco

Il Galatasaray ospita l'Union per la quinta partita di Champions League, diretta tv e streaming della sfida questa sera dalle 18:45.

Pubblicità

La campagna acquisti estiva ha portato il Galatasaray ad alzare l'asticella degli obiettivi: non solo il campionato, ma anche una stagione da protagonisti in Champions League. Effettivamente, il club turco si sta mettendo in mostra in Champions, con nove punti sui primi dodici disponibili e la piena lotta per accedere agli ottavi del torneo.

Conclusa la sosta delle Nazionali, il Galatasaray scende in campo per il quinto turno di Champions contro l'Union SG, club belga che al contrario ha ottenuto appena tre punti e spera di rientrare in zona playoff il prima possibile.

Alle 18:45 il calcio d'inizio, con diretta tv e streaming anche gli spettatori italiani.

  • FORMAZIONI UFFICIALI GALATASARAY-UNION SAINT GILLOISE

    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel, Torreira; Sané, Gundogan, Yilmaz; Icardi

    UNION SG (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Skyes; Khalaili, Zorkane, Van de Perre, Niang; El Hadj; Florucz, David

    • Pubblicità

  • GALATASARAY-UNION IN CHIARO E GRATIS?

    Galatarasaray-Union non è disponibile in diretta tv e streaming gratis.

    L'unico evento di Champions in chiaro oggi è Ajax-Benfica, trasmessa in differita sul canale Cielo (numero 26 del digitale terrestre) a partire dalle 21:30, ovvero trenta minuti dopo l'avvio del match effettivo in quel di Amsterdam.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GALATASARAY, I CANALI SU SKY E NOW

    A trasmettere Galatasaray-Union sono Sky e NOW, che propongono quasi tutta la Champions in esclusiva (tranne una partita presente solo su Prime Video il mercoledì sera).

    La partita di Icardi e compagni (Osimhen è fuori per infortunio) è disponibile sul canale Sky Sport numero 255, disponibile su Sky, Sky Go e NOW, dunque in diretta tv e streaming.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • TUTTE LE PARTITE DI CHAMPIONS OGGI IN TV

    18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Ajax-Benfica (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Galatasaray-Union SG (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Bodo/Glimt-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Napoli-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Marsiglia-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    21.00 Slavia Praga-Athletic (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

    21.30 Ajax-Benfica (Champions League) - CIELO (in differita)

  • Pubblicità
    Pubblicità
First Division A
Anderlecht crest
Anderlecht
AND
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
Superlig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL