Dove vedere Francia-Portogallo Under 17: la finale di stasera gratis e in chiaro sulla Rai in diretta tv e streaming

Dopo l'eliminazione in semifinale dell'Italia, la Francia e il Portogallo si giocano gli Europei Under 17: dove vedere la finale di oggi.

Questa volta l'Italia non ce l'ha fatta: gli azzurrini campioni in carica sono stati eliminati dai pari età del Portogallo Under 17 nella semifinale degli Europei di categoria, e dunque saranno i lusitani a sfidare la Francia in finale.

Francia e Portogallo si sono già sfidate nella fase a gironi, pareggiando in quel caso per 0-0. E ora si ritrovano a contendersi il trofeo, dopo che in semifinale i giovani Bleus hanno eliminato il Belgio.

Dove si potrà vedere la partita di questa sera in diretta tv e streaming? Per gli appassionati di calcio giovanile c'è una buona notizia: la finale verrà trasmessa in diretta tv e streaming gratis e in chiaro.