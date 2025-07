Dove vedere Fluminense-Al Hilal in tv oggi: cominciano i quarti del Mondiale, sfida tra sorprese

Fluminense contro Al Hilal, la prima partita dei quarti del Mondiale si può vedere gratis in tv e streaming: diverse possibilità per gli utenti.

Non erano certo molti i tifosi e gli addetti ai lavori che avevano pronosticato una qualificazione di Fluminense ed Al Hilal ai quarti del Mondiale per Club. Alla fine, invece, dopo aver superato rispettivamente Inter e Manchester City nel turno precedente, un team tra quello brasiliano e saudita riuscirà ad arrivare in semifinale, per un torneo decisamente soddisfacente.

Arrivate ai quarti, Fluminense ed Al Hilal non vogliono certo fermarsi, decide a giocarsi le proprie carte anche oltre la fase che si apre questa sera: alle 21.00 si parte con i match tra le migliori otto al mondo.

Fluminense-Al Hilal, gara che apre i quarti, si può guardare in diretta tv e streaming gratis come il resto del Mondiale per Club, con diverse possibilità di visione per gli utenti.