Dove vedere Fiorentina-Carrarese oggi in tv: alle 20 la nuova amichevole viola

Fiorentina vs Carrarese

Nuova amichevole pre-stagione per la Fiorentina di Stefano Pioli: la squadra viola sfida la Carrarese. Alle 20 il fischio d’inizio: dove vederla in tv e streaming.

Terza amichevole estiva per la Fiorentina del nuovo allenatore Stefano Pioli. La formazione viola scende in campo questa sera alle ore 20 contro la Carrarese, squadra di Serie B.

Un test sicuramente importante per la squadra viola: nonostante le gambe pesanti per via dei carichi di lavoro, Stefano Pioli si augura di ricevere risposte importanti dal punto di vista tattico da parte dei suoi uomini.

Ma dove sarà possibile vedere in televisione la partita amichevole tra Fiorentina e Carrarese? Tutte le info utili.