Dove vedere Finlandia-Inghilterra oggi in tv gratis: quarta partita di Nations League in diretta in chiaro per tutti

Dopo la sconfitta interna contro la Grecia, l'Inghilterra di Bellingham cerca riscatto in Finlandia: dove vederla stasera in tv e streaming live.

La sconfitta interna contro la Grecia non era certo attesa, ma l'Inghilterra è ancora in piena corsa per un posto nella prossima Lega A di Nations League. Per Bellingham e compagni il quarto match di oggi si gioca in terra finlandese.

La Finlandia chiude il gruppo B di Lega B con nessun punto conquistato fin qui, mentre l'Inghilterra si trova a sei punti dietro alla capolista Grecia. All'inseguimento delle prime due in graduatoria c'è l'Irlanda, a quota tre.

Le prime classificate nei gironi di Nations League partecipano alla prossima Lega A, mentre le seconde giocano i playoff per provare a raggiungere le capoliste nella massima serie del torneo.