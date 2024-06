Borussia Dortmund-Real Madrid in diretta tv in chiaro, anche in streaming: tutte le info per guardare dal vivo la finalissima di Champions League.

Il momento della finalissima è giunto. Borussia Dortmund e Real Madrid danno vita alla finalissima di Champions League 2024 in quel di Wembley. Il Borussia Dortmund cerca in particolare il secondo successo nella sua storia dopo quello del 1997, mentre il Real Madrid vuole allungare la sua striscia di coppe conquistare (14, il Milan secondo è lontanissimo a 7). Tutto il mondo incollato allo schermo per vedere Borussia Dortmund-Real Madri di oggi: si assegna la Champions League 2024. L'articolo prosegue qui sotto