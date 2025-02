Dove vedere Feyenoord-Milan in tv, in chiaro e in streaming

Feyenoord-Milan andata del Playoff di Champions League: tutte le info su dove vedere il match in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Andata dei Playoff della nuova Champions League, col rinnovato Milan di Sergio Conceicao impegnato in casa del Feyenoord (ex squadra di Santiago Gimenez, neo bomber del Diavolo). L'articolo prosegue qui sotto Rossoneri chiamati a guadagnarsi l'accesso agli ottavi di finale attraverso il doppio confronto con gli olandesi: primo round in trasferta, ritorno il 18 febbraio alle 18:45 a San Siro. Di seguito, tutte le info su come vedere Feyenoord-Milan in diretta tv, in streaming e sulla copertura in chiaro della partita.