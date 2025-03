Dove vedere Feyenoord-Inter in tv, in chiaro e in streaming

Dopo il pareggio in casa del Napoli, l'Inter si rituffa in Champions League per l'andata degli ottavi col Feyenoord: dove vedere la partita.

Dal campionato alla Champions League: dopo il pareggio nello scontro diretto per il primo posto in casa del Napoli, l'Inter si rituffa in Europa per l'andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord.

Missione quarti di finale per la squadra di Simone Inzaghi, che comunque dovrà guadagnarsi la qualificazione nella gara di ritorno a San Siro. Attenzione al Feyenoord, che nel turno precedente ha eliminato il Milan imponendosi per 1-0 in casa e pareggiando per 1-1 a Milano.

Si gioca allo stadio De Kuip, catino infuocato del Feyenoord, già fatale ai rossoneri. Di seguito tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita.