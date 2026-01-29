Getty Images
Dove vedere l'Europa League in contemporanea oggi in tv: 18 partite su 18 in un unico canale
DIRETTA TV GRATIS?
Solamente gli abbonati a Sky o NOW possono vedere Diretta Gol e dunque tutte e 18 le partite di scena alle 21:00.
In live streaming e in diretta tv questa sera viene proposto il cambio di linea a ogni goal dei 18 campi collegati, così come le migliori azioni dal primo all'ultimissimo minuto.
Tra le squadre impegnate anche Roma e Bologna, rispettivamente contro i greci del Panathinaikos e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.
IL CANALE SCELTO PER DIRETTA GOL
Su Sky, Sky Go e NOW basta accedere al canale numero 251, ovvero Sky Sport, per seguire la Diretta Gol con tutte e 18 le partite di Europa League in contemporanea.
Rispetto alla Champions League, che ha proposto 17 gare su 18 in virtù dell'esclusiva Prime per Napoli-Chelsea, questa sera è effettivamente disponibile l'intero girone unico di Europa League che chiude la fase campionato in attesa di playoff e ottavi.
LA GUIDA TV: DOVE VEDERE LE PARTITE SINGOLE
21.00 Panathinaikos-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Maccabi Tel Aviv-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Aston Villa-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Lille-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
LA GARA IN CHIARO SU TV8
Betis-Feyenoord è la gara scelta per essere trasmessa gratis e in chiaro via app e sito di TV8, così come sul canale numero otto del digitale terrestre.
Gli abbonati a Sky o NOW possono seguire comunque Betis contro Feyenoord su Sky Sport Mix, numero 211, e Sky Sport, canale numero 257.
