Dove vedere l'Europa League in contemporanea oggi in tv: 18 partite su 18 in un unico canale

Su Sky, Sky Go e NOW basta accedere al canale numero 251, ovvero Sky Sport, per seguire la Diretta Gol con tutte e 18 le partite di Europa League in contemporanea.

Rispetto alla Champions League, che ha proposto 17 gare su 18 in virtù dell'esclusiva Prime per Napoli-Chelsea, questa sera è effettivamente disponibile l'intero girone unico di Europa League che chiude la fase campionato in attesa di playoff e ottavi.