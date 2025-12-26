Dove vedere Egitto-Sudafrica di Coppa d'Africa oggi in tv: alle 16:00 live gratis

La Coppa d'Africa 2025 attualmente di scena in Marocco è trasmessa in diretta per tutti, gratis e in chiaro a partire dalle partite della fase a gironi e fino all'ultimo atto del torneo previsto a metà gennaio 2026.

Anche Egitto-Sudafrica di oggi, con via alle ore 16:00, è dunque live senza alcun abbonamento richiesto.