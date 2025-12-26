Pubblicità
Francesco Schirru

Dove vedere Egitto-Sudafrica di Coppa d'Africa oggi in tv: alle 16:00 live gratis

Entrambe vittoriose nella prima giornata, Egitto e Sudafrica vogliono vincere per andare al turno successivo di Coppa d'Africa: big match questo pomeriggio, live in chiaro.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO B?

    1. Sudafrica, 3 punti
    2. Egitto, 3 punti
    3. Angola 1 punto
    4. Zimbabwe, 1 punto
  • COPPA D'AFRICA IN CHIARO?

    La Coppa d'Africa 2025 attualmente di scena in Marocco è trasmessa in diretta per tutti, gratis e in chiaro a partire dalle partite della fase a gironi e fino all'ultimo atto del torneo previsto a metà gennaio 2026.

    Anche Egitto-Sudafrica di oggi, con via alle ore 16:00, è dunque live senza alcun abbonamento richiesto.

  • DOVE GUARDARE EGITTO-SUDAFRICA QUESTA SERA

    Egitto-Sudafrica si può vedere in diretta su Sportitalia, emittente che ha acquisito i diritti tv del torneo.

    Per guardare la Coppa d'Africa 2025 e dunque anche Egitto contro Sudafrica occorre sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa sull'app e il sito di Sportitalia.

    La partita tra Egitto e Sudafrica si gioca questo pomeriggio alle ore 16:00 come seconda gara del venerdì.

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI LIVE

    13.30 Angola-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    13.30 Genk-Bruges (Campionato belga) - DAZN

    16.00 Egitto-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    16.00 Cercle Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN

    17.15 Modena-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    18.30 Zambia-Comore (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    18.30 Al Hilal-Al Khaleej (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    20.45 Anderlecht-Charleroi (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Manchester United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Marocco-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

