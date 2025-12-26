AFP
Dove vedere Egitto-Sudafrica di Coppa d'Africa oggi in tv: alle 16:00 live gratis
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO B?
- Sudafrica, 3 punti
- Egitto, 3 punti
- Angola 1 punto
- Zimbabwe, 1 punto
COPPA D'AFRICA IN CHIARO?
La Coppa d'Africa 2025 attualmente di scena in Marocco è trasmessa in diretta per tutti, gratis e in chiaro a partire dalle partite della fase a gironi e fino all'ultimo atto del torneo previsto a metà gennaio 2026.
Anche Egitto-Sudafrica di oggi, con via alle ore 16:00, è dunque live senza alcun abbonamento richiesto.
DOVE GUARDARE EGITTO-SUDAFRICA QUESTA SERA
Egitto-Sudafrica si può vedere in diretta su Sportitalia, emittente che ha acquisito i diritti tv del torneo.
Per guardare la Coppa d'Africa 2025 e dunque anche Egitto contro Sudafrica occorre sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa sull'app e il sito di Sportitalia.
La partita tra Egitto e Sudafrica si gioca questo pomeriggio alle ore 16:00 come seconda gara del venerdì.
GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI LIVE
13.30 Angola-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
13.30 Genk-Bruges (Campionato belga) - DAZN
16.00 Egitto-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
16.00 Cercle Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN
17.15 Modena-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
18.30 Zambia-Comore (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
18.30 Al Hilal-Al Khaleej (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.45 Anderlecht-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Manchester United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Marocco-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
