Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio oggi in tv: si chiudono i quarti, diretta gratis
EGITTO-COSTA D'AVORIO, DOVE GUARDARLA OGGI
La partita delle ore 20:00 tra Egitto e Costa d'Avorio si può guardare in diretta tv e streaming su Sportitalia.
Nessun abbonamento richiesto dunque, per vedere la Coppa d'Africa, evento acquistato interamente dall'emittente e disponibile live gratis e in chiaro per tutti.
Con Egitto-Costa d'Avorio si chiudono così i quarti di finale.
SPORTITALIA ED EGITTO-COSTA D'AVORIO LIVE
Egitto-Costa d'Avorio su Sportitalia è disponibile attraverso il canale numero 60 del digitale terrestre o in alternativa il numero 560 per chi utilizza Sky e il satellite..
Sportitalia è anche disponibile via app e sito ufficiale, così da assistere ovunque all'incontro tra Egitto e Costa d'Avorio.
IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA
QUARTI
Mali-Senegal 1-2
Egitto-Costa d'Avorio
Camerun-Marocco 0-2
Algeria-Nigeria
SEMIFINALI
Senegal-Egitto/Costa d'Avorio
/Marocco-Algeria/Nigeria
