Egypt-vs-Benin-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-16th-RouAFP
Francesco Schirru

Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio oggi in tv: si chiudono i quarti, diretta gratis

Ultima partita dei quarti di Coppa d'Africa, l'Egitto di Salah sfida la Costa d'Avorio di Ndicka: partita in diretta tv gratis, si gioca alle 20:00.

  • EGITTO-COSTA D'AVORIO, DOVE GUARDARLA OGGI

    La partita delle ore 20:00 tra Egitto e Costa d'Avorio si può guardare in diretta tv e streaming su Sportitalia.

    Nessun abbonamento richiesto dunque, per vedere la Coppa d'Africa, evento acquistato interamente dall'emittente e disponibile live gratis e in chiaro per tutti.

    Con Egitto-Costa d'Avorio si chiudono così i quarti di finale.

  • SPORTITALIA ED EGITTO-COSTA D'AVORIO LIVE

    Egitto-Costa d'Avorio su Sportitalia è disponibile attraverso il canale numero 60 del digitale terrestre o in alternativa il numero 560 per chi utilizza Sky e il satellite..

    Sportitalia è anche disponibile via app e sito ufficiale, così da assistere ovunque all'incontro tra Egitto e Costa d'Avorio.

  • NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LA GUIDA TV DI OGGI

    19.30 Cesena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 PSV-Excelsior (Eredivisie) - COMO TV

    20.00 Egitto-Costa d'Avorio (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    20.45 Atalanta-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Valencia-Elche (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Charlton-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

    21.00 Sochaux-Lens (Coppa di Francia) - COMO TV

  • IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA

    QUARTI

    Mali-Senegal 1-2

    Egitto-Costa d'Avorio

    Camerun-Marocco 0-2

    Algeria-Nigeria

    SEMIFINALI

    Senegal-Egitto/Costa d'Avorio

    /Marocco-Algeria/Nigeria

